Cseke Attila: Finantare pentru constructia de noi crese in Agigea si Murfatlar

Ministerul Dezvoltarii va finanta constructia a 9 crese moderne si eficiente din punct de vedere energetic, care vor intra, in curand, in procedura de licitatie publica, in vederea identificarii constructorului ndash; a anuntat ministrul Cseke… [citeste mai departe]