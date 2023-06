Ciucă nu mai este premier. Cum arată Guvernul Ciolacu Rotativa nu s-a facut in mod pașnic, așa cu iși dorea Iohannis, iar negocierile de culise sunt pe ultima suta de metri. Momentan prezența UDMR in viitorul Guvern este incerta. Maghiarii au spus ca nu vor ramane daca pierd Dezvoltarea, iar surse politice spun ca acestora li se ofera Fondurile UE și Energia in cabinetul Ciolacu, plus un post de vicepremier. Structura ministerelor pe partide, intr-un guvern fara UDMR, conform calculelor din partide, este in continua schimbare. Schița cea mai probabila, la ora transmiterii acestei știri, este urmatoarea: PSD Premier: Marcel Ciolacu Vicepremier fara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

