- Premierul Nicolae Ciuca a ținut sa precizeze miercuri, la inceputul ședinței de guvern, ca Executivul nu iși va asuma un proiect privind creșterea varstei de pensionare la 70 de ani. Precizarea premierului vine dupa ce liderii PNL au discutat marți, in ședința partidului, sa susțina proiectul elaborat…

- Cresterea varstei de pensionare este exclusa, deoarece in Romania speranta de viata sanatoasa este in jur de 60 de ani, iar Guvernul nu poate accepta ca angajatii sa iasa cu picioarele inainte din locurile lor de munca, a declarat, vineri, ministrul Muncii si Protectiei

