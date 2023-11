Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat sambata, la Digi24, ca nu a fost niciodata in concediu in strainatate, el susținand ca nu stie daca ajunge o viata sa descoperim Romania. Fostul premier a mai marturisit ca de Craciunul acesta va merge in Bucovina. ”Nu am fost niciodata in vacanta in strainatate,…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, 3 noiembrie, intr-o conferința de presa dupa ședința Biroului Politic Național, ca liberalii au luat decizia sa continue coaliția cu PSD, dar Partidul Național Liberal va merge fara social-democrați la europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale…

- ”In linia dialogului cu mediul de afaceri, am avut astazi o discutie deschisa si aplicata cu reprezentantii Consiliului Investitorilor Straini din Romania. Intre subiectele pe care le-am abordat au fost implicarea mediului de afaceri in dezvoltarea durabila a economiei romanesti, identificarea sprijinului…