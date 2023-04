Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, la Brasov, ca Romania nu a decis blocarea importurilor de produse agricole din Ucraina deoarece in adoptarea unor masuri in actualul context trebuie avut in vedere intregul ansamblu de consecinte pe care il produc."Romania este in deplina aliniere cu masurile…

- PSD va solicita in Coaliția de guvernare adoptarea unei decizii politice care sa dispuna Guvernului Romaniei sa emita in regim de urgența a un act normativ pentru suspendarea temporara a importurilor de produse agro-alimentare din Ucraina, la fel cum s-a intamplat in celelalte state care au granița…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, referitor la solicitarea PSD privind suspendarea importurilor de cereale din Ucraina, ca orice masura care va fi luata va respecta regulamentul Uniunii Europene, pentru a nu afecta fermierii din Romania.

