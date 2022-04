Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a declarat, luni, la Radio Romania Actualitati, ca Romania nu este afectata de lipsa surselor de energie si de gaze. “Romania nu este o tara care sa fie foarte afectata de lipsa surselor de energie si gaze. Romania are potential in ambele domenii si de aceea aici venim cu doua componente.…

- BAT este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat al Romaniei in 2021, cu o contribuție totala de circa 11 miliarde de lei (2,2 miliarde de euro) sub forma de taxe și accize, ceea ce inseamna o creștere a contribuțiilor de 10% fața de anul 2020. BAT este totodata unul dintre cei mai mari exportatori…

- “Oglinda partidului nostru este guvernarea. In acest context, investitiile sunt cel mai puternic medicament pentru o economie in situatie de criza. De aceea, dupa multi ani, am reusit ca, la mai putin de o luna de la preluarea guvernarii, pana sa inceapa anul 2022, sa avem bugetul aprobat in Parlament.…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny", proiect care prevede suplimentarea bugetului acestuia cu 10 miliarde de lei. PNL i-a dat marți o derogare premierului Nicolae…

- Nicolae Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu Nicolas Schmit, comisarul european pentru locuri de munca si drepturi sociale. Premierul a facut apel la solidaritatea europeana pentru ca tara noastra sa poata face fata „crizelor multiple pe care le traversam”.

- Zona Economica Libera „Balți” a implinit 12 ani de activitate și este cea mai „tanara” din Republica Moldova. Cu toate acestea, ZEL-ul de la nordul țarii asigura 1/3 din intreaga producție industriala a țarii și reprezinta 15% din totalul exporturilor realizate de Moldova. Razboiul din regiune insa,…

- "Suntem ingrijorați parțial pentru ca vedem retorica și vedem ca Rusia incearca sa creeze un fel de pretext acuzand Ucraina, Statele Unite și aliații NATO ca se pregatesc sa foloseasca arme chimice și biologice, am vazut asta și in trecut”, a raspuns Stoltenberg unei intrebari la conferința de presa…

- “Salariile nete, impozitele si contributiile aferente rezultate ca urmare a efectului indus de dezvoltarea proiectului comercial, de birouri si rezidential de pe platforma Baneasa reprezinta 1,46 miliarde de euro (1,79 miliarde de dolari)”, arata compania. Compania Baneasa Developments administreaza…