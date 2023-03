Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat, joi la implinirea a 30 de ani de activitate a AmCham Romania, ca este foarte de inteles cum de Romania considerata odata granarul Europei, „Cosul de Paine” al Europei are deficit de balanta comerciala pe alimente si importam foarte multe alimente. Seful Executivului…

- ” Compania AE Solar va deschide in tara noastra o fabrica de panouri solare, investitie de un miliard de euro. Reprezentantii companiei mi-au prezentat aceste planuri, in cadrul intalnirii de azi, de la Palatul Victoria”, a scris, luni seara, pe Facebook, premierul Nicolae Ciuca. Acesta a precizat ca,…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, este primit la Palatul Victoria de catre prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Transnistria este o fașie de pamant de 4.000 de kilometri patrați din Republica Moldova, intinsa de-a lungul Raului Nistru, la granița cu Ucraina. De peste 30 de ani, zona ramane una de conflict inghețat, iar Moldova nu-și poate controla o buna bucata din granița aflata in mainile separatiștilor.

- Iuliana Marciuc a dezvaluit care este dieta pe care a ținut-o pentru a avea silueta pe care și-o dorea. Vedeta a renunțat la unele obiceiuri alimentare, care erau total nepotrivite. In varsta de 55 de ani, Iuliana Marciuc se simte foarte bine in pielea ei și este mulțumita de felul in care arata. Partenera…

- Un ultim scenariu discutat in aceste zile in coalitie este ca rotativa guvernamentala va avea loc in luna septembrie, nu in luna mai cum era prevazut, insa liberalii si pesedistii cu care a discutat G4Media.ro se acuza reciproc ca vor sa amane pana in toamna schimbarea premierului. Pesedistii sustin…

- Milioane de romani vor primi bani de la guvern, in 2023. Anunțul premierului despre ajutorul pentru alimente și plata facturilor In 2023, peste 2,4 milioane de romani vor primi sprijin 250 de lei, la fiecare doua luni, pentru alimente. De asemenea, aproximativ 4 milioane de romani vor beneficia, in…