Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca la nivelul actualei guvernari se doreste o crestere a salariului minim, insa valoarea cuantumului cu care va creste acesta va depinde de cifrele care se vor regasi in proiectul de buget pentru viitor. Seful Executivului a raspuns la o conferinta de presa la finalul vizitei de lucru pe care a efectuat-o alaturi de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, la fabrica de camioane IVECO din Petresti, judetul Dambovita. „Sigur, ne dorim ca salariul minim sa creasca si de fiecare data cand am avut aceasta posibilitate am si discutat si despre…