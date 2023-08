Nicolae Ciuca a transmis un mesaj de Ziua Internationala a Tineretului care este marcata la data de 12 august. „Le vedem zilnic energia, creativitatea si hotararea de a schimba lumea in bine. Tinerii sunt inima si viitorul Romaniei si lor le dedicam, an de an, ziua de 12 august. Cu ocazia Zilei Internationale a Tineretului, sa ne uitam la rolul esential pe care noile generatii il au in societate, la capacitatea lor remarcabila de a depasi provocari si de a transforma aspiratii in realitate”, a scris liderul liberalilor, sambata, pe pagina sa de Facebook. „Constienti ca deciziile noastre modeleaza…