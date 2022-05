Stiri pe aceeasi tema

- Informarea publicului este vitala, mai ales in perioade cum a fost pandemia sau cum este contextul actual, creat de invazia rusa din Ucraina, mass-media avand un rol crescand in acest sens, dar si o responsabilitate majora in diseminarea echilibrata a informatiilor catre publicul

Informarea publicului este vitala, mai ales in perioade cum a fost pandemia sau cum este contextul actual, creat de invazia rusa din Ucraina, mass-media avand un rol crescand in acest sens, dar si o responsabilitate majora in diseminarea echilibrata a informatiilor catre publicul larg, a transmis premierul…

- „L-am asigurat de sprijinul deplin al Romanei in eforturile de a opri agresiunea ilegala și imorala a Rusiei, atrocitațile umane și distrugerile materiale suferite de aceasta țara”, a scris Premierul roman Nicolae Ciuca pe pagina sa de Facebook. L-am asigurat pe președintele Zelenski ca Romania sprijina,…

- Romania si aliatii sai au cele mai solide garantii de securitate, in contextul razboiului din Ucraina, a transmis ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, intr-un mesaj cu prilejul Zilei NATO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- „Romania este o țara sigura”, spune premierul Nicolae Ciuca, in contextul razboiului din Ucraina, la un conferința „Turism cu optimism”, organizata de Alianța Pentru Turism. El arata ca turismul nu este exploatat la adevaratul potențial pe care țara noastra il are. „Exista aceasta tendința ca oamenii…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este in Romania. Discuții cu premierul și președintele Iohannis, la Cotroceni. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va intalni astazi la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis pentru a discuta despre situatia din Ucraina…