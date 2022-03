Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Francofoniei, in care a facut apel la solidaritate, mai ales in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina și al crizei umanitare generate de acesta. „Guvernul Romaniei se alatura francofonilor din intreaga…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei spunand ca francofonii trebuie sa fie solidari pentru a face fața gravelor provocari din intreaga lume. Guvernul Romaniei se alatura francofonilor din intreaga lume pentru a celebra bogația limbii franceze și…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu prilejul Zilei detinutilor politici anticomunisti din perioada 1944-1989. Liderul Executivului a subliniat ca „lectiile istoriei trebuie invatate”, iar „cei vinovati de crime si abuzuri pedepsiti”, amintind de contextul actual privind tensiunile din vecinatatea…

- In pofida temerilor privind iminenta unui atac rus si a faptului ca viata in orasul Odesa din Ucraina a fost data peste cap, soldatii care apara orasul-port si-au facut timp marti pentru a cumpara flori pentru prietenele si femeile din familiile lor cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, informeaza…

- Reprezentantul Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei, Alexandru Muraru, mesaj cu ocazia Zilei Internaționale pentru Comemorarea victimelor Holocaustului.

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis ca mesajul principal al Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului este acela de a nu uita ca intoleranta si ura ucid, iar lipsa de solidaritate in fata opresiunii ne poate transforma oricand, pe oricare dintre noi, in victime.

- Prim ministrul Nicolae Ciuca a declarat, marti, 25 ianuarie, la Templul Coral, cu ocazia ceremoniei dedicata Zilei Internationale de Comemorare a Holocaustului, ca acesta reprezinta un "capitol intunecat al istoriei, punand accent ca acesta nu trebuie uitat si minimalizat."Acest capitol intunecat din…