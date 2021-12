Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Nationale, ca Marea Unire este cea mai frumoasa pagina din istoria Romaniei si reprezinta "o lectie despre perseverenta si coeziune, care acum ne este deosebit de utila si necesara".

- Comunicat de presa| Sorin Ioan BUMB, Senator PNL de Alba​: Cu ocazia Zilei Naționale, la mulți ani Romania, la mulți ani dragi romani, oriunde va aflați! Comunicat de presa| Sorin Ioan BUMB, Senator PNL de Alba​: Cu ocazia Zilei Naționale, la mulți ani Romania, la mulți ani dragi romani, oriunde va…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Nationale, ca Marea Unire este incununarea victorioasa a vointei romanilor si ramane cea mai frumoasa pagina din istoria Romaniei, fiind „o lectie despre perseverenta si coeziune, care acum ne este deosebit de utila si necesara”. Pentru…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Nationale, ca Marea Unire este cea mai frumoasa pagina din istoria Romaniei si reprezinta „o lectie despre perseverenta si coeziune, care acum ne este deosebit de utila si necesara”. Prim-ministrul aminteste ca Marea Unire a avut…

- Marea Unire de la 1 Decembrie este o lecție despre perseverența și coeziune, care acum ne este deosebit de utila astazi, spune premierul Nicolae Ciuca, în mesajul adresat cu ocazia Zilei Naționale. ”Doar printr-un efort comun vom putea depași perioada dificila pe care o traversam. Am încredere…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Nationale, ca Marea Unire este cea mai frumoasa pagina din istoria Romaniei si reprezinta "o lectie despre perseverenta si coeziune, care acum ne este deosebit de utila si necesara". Prim-ministrul aminteste ca Marea Unire a avut…

- "1 Decembrie 1918 va ramane pentru totdeauna, in istoria poporului roman, drept ziua triumfului idealului național: unitatea. Rostita pentru prima data in Revoluția de la 1848 și savarșita doar parțial la 1859, Marea Unire a avut loc dupa un lung șir de lupte, dupa nenumarate sacrificii umane și materiale.Marea…

- 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei. Semnificatiile acestei date in istoria țarii noastre 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei. Semnificatiile acestei date in istoria țarii noastre 1 Decembrie este Ziua Naționala a Romaniei și are o insemnatate speciala pentru societatea romaneasca, marcand unul…