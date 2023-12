Ciucă: Luăm în calcul noi conduceri la ANAF și Vamă Liderul PNL, Nicolae Ciuca a declarat ca exista posibilitatea inlocuirii șefilor ANAF și ai Vamii, precum și eventuale modificari ale lanțului de comanda din teritoriu. La intrebarea: este nevoie de reorganizarea ANAF și a Vamii, Nicolae Ciuca a rasuns: „E o masura care trebuie luata la nivelul ministerului și la nivelul Guvernului. Inclusiv acest aspect a fost luat in calcul, numirea unei noi conduceri și la ANAF și la Vama, plus o serie intreaga de masuri care vizeaaza eficientizarea structurilor din teritoriu pentru ca acum avem structuri județene, avem structuri regionale și intr-un anume… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, la finalul ședinței conducerii centrale a partidului, ca șefii ANAF și ai Vamii ar putea sa fie schimbați din funcție și ca lanțul de comanda ar putea suferi modificari in teritoriu.Intrebat daca este nevoie de reorganizarea ANAF și a Vamii dupa ce premierul…

