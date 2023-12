Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, despre aderarea Romaniei la Schengen, ca este o decizie pe care o asteptam si isi doreste ca ea sa se finalizeze.„Este o decizie pe care o asteptam si eu imi doresc ca ea sa se finalizeze. De altfel, intreg demersul l-am tratat si il tratrez in continuare…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, la Slatina, ca nu s-a luat o decizie la nivel de partid cu privire la candidatura sa la prezidentiale, el subliniind insa ca nu se da inapoi de la nicio responsabilitate si ca „nu poti sa ceri unui partid sa vina sa castige alegerile si presedintele…

- Ministrul Muncii a spus la Guvern ca ”ceea ce circula nu are nicio legatura cu realitatea”. ”Luni am fost in comisia pentru munca din Camera Deputatilor, puteti sa luati inregistrarea, si in comisia pentru munca, pe datele pe care noi le aveam, am explicat care este cheltuiala cu pensiile, din septembrie…

- Nicolae Ciuca a anunțat pe Facebook modificarile privind limitarea folosirii de cash:"Am avut, astazi, la nivelul conducerii Coaliției o analiza aplicata asupra masurii privind plațile in numerar. In urma dialogului nostru, am convenit o serie de modificari necesare, care sa contribuie la protejarea…

- Video | Liderul PNL vorbește despre 'bunul-simț și liniile roșii' in competiția electorala din 2024Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a vorbit, vineri, dupa ședința BPN, despre o eventuala continuare a colaborarii cu PSD la guvernare și dupa 2024, spunand inca ca in competiția electorala trebuie sa…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, ca legea pensiilor speciale trebuie sa fie finalizata in Parlament in maxim doua saptamani, mentionand ca va fi o solutie care trebuie asumata politic pentru ca Romania sa poata beneficia de banii din cererea de plata numarul 3 din PNRR."Am discutat…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat astazi ca voucherele de vacanța vor fi menținute doar pentru anumite niveluri de salarizare, conform noilor masuri fiscale pregatite de Guvern. Pentru bugetarii cu salarii de peste 8.000 lei net, Coaliția va taia aceste vouchere. Liderul PNL și președintele…