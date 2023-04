Ciucă le-a spus liberalilor din Timiş că i-a cerut ministrului Finanţelor să nu taie niciun leu de la salarii şi de la investiţii ”I-am cerut ministrului Finantelor sa nu taie niciun leu de la salarii si de la investitii”, a declarat prim-ministrul. El a subliniat ca, in opinia sa, nu deficitul bugetar este principal in institutii, ci ”cel de vointa, viziune si caracter”, au precizat surse din partid. Ciuca a declarat, luni, la Focsani, ca le-a cerut ministrilor ca pana miercuri sa vina sa imi prezinte o situatie cu modul in care pot sa isi chibzuiasca cheltuielile si a cerut institutiilor sa isi faca datoria si sa ajunga sa realizeze o colectare asa cum este planificata. El a mai spus ca este responsabilitatea lor fata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

