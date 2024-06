Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu va permite participarea delegațiilor din Rusia și Belarus la adunarea Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) de la București, transmite MAE, conform Antena 1. Reuniunea va incepe pe 29 iunie. MAE anunța sambata ca „autoritațile romane au decis sa nu permita participarea…

- Lui Vladimir Vladimirovici Putin trebuie sa-i fi placut tare mult filmul „Provocarea”, pelicula care a generat recent in Romania un scandal cat casa intre ministerul roman al Culturii și ministerul rus de Externe. Povestea e despre o darza chirurga moscovita care ajunge la bordul Stației Spațiale Internaționale…

- In urma unei decizii recente a președintelui rus Vladimir Putin, Vladimir Gheorghievici Lipaev a fost numit noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse in Romania, inlocuindu-l pe Valeri Kuzmin. Documentele oficiale atesta ca Lipaev, nascut in 1959, a fost anterior ambasadorul Rusiei…

- Sotia ambasadorului Federatiei Ruse in Romania, Valeri Kuzmin, a murit marti dimineata, pe fondul unor probleme medicale, la resedinta oficiala din Bucuresti.Potrivit unor surse oficiale, echipajele de prim ajutor au fost solicitate marti dimineata la resedinta ambasadorului Rusiei la Bucuresti, conform…

