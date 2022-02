Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea se inscrie in cadrul eforturilor guvernamentale susținute pentru a atrage și dezvolta investiții straine de amploare in Romania. Dialogul, care a marcat cea de-a zecea aniversare AMRO, a beneficiat de cea mai numeroasa delegație de companii americane sosite in Romania sub egida AMRO.„Suntem…

- Evoluția situației de securitate și contextul geopolitic ofera Romaniei atractivitate inclusiv din perspectiva relocarii unor afaceri derulate in zona Asia-Pacific, a spus premierul Nicolae Ciuca, care a avut o intrevedere, luni, cu delegația Consiliului de afaceri americano-roman. Fii la…

- Stimularea productivitații și dezvoltarea capitalului uman vor genera creștere economica, mai multe locuri de munca și venituri mai mari, susține un studiu al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Accelerarea ritmului reformelor structurale și investirea eficienta a fondurilor…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, la Digi24, ca Romania a fost, din punct de vedere tehnic, cel mai bine clasat candidat dintre cele șase state care au fost admise recent in procesul de aderare la OCDE. Oficialul din Guvern a precizat ca aderarea la Organizația pentru Cooperare…

- “Decizia de ieri a Consiliului OCDE referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu Romania reprezinta pentru noi o oportunitate pe care suntem datori sa o valorificam. Reuniunea de astazi este semnalul pe care il dam privind seriozitatea cu care tratam pregatirea aderarii noastre la OCDE, pentru…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, a condus sedinta Comitetului Interministerial OCDE, al carui rol este coordonarea negocierilor si transformarilor necesare pentru admiterea Romaniei in Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (O.C.D.E.). "Decizia de ieri a Consiliului OCDE…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, a condus ședința Comitetului Interministerial OCDE, al carui rol este coordonarea negocierilor și transformarilor necesare pentru admiterea Romaniei in Organizația pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (O.C.D.E.). „Decizia de ieri a Consiliului OCDE referitoare…

- Multinaționalele trebuie sa fie pregatite: Romania, prin vocea ministrului sau de Finanțe, Adrian Caciu, incepe pregatirile pentru implementarea, chiar de la 1 ianuarie 2023, a Directivei privind nivelul minim de impozitare, arata Miruna Enache, Partener, EY Romania. Cum costurile administrative…