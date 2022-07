Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 28 iulie 2022, premierul Nicolae Ciuca se afla intr-o vizita de lucru in județul Alba. Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a declarat dupa vizita la Cupru Min urmatoarele: „Am venit astazi in Țara Moților pentru a transmite mesajul ferm al Guvernului de susținere a planurilor…

- ”Executia bugetara este o radiografie corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase luni”, a scris, miercuri, pe Facebook, liderul PNL. Nicolae Ciuca afirma ca Romania isi respecta angajamentul de reducere a deficitului public, acesta fiind pe primele sase luni 1,71% din…

- La intalnirea-reuniune a consorțiilor universitare romanești cu premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, niciunul dintre cei 25 de rectori și reprezentanți ai universitaților „veniți din toata țara”, nu a ridicat problema titlurilor de doctor acordate de universitați sau cea a plagiatelor, inclusiv a acuzațiilor…

- PER solicita premierului Nicolae Ciuca sa declare public stategia statului roman vis-a-vis de programul de investitii si dezvoltare economica ale Ungariei in Transilvania, dupa declaratiile recente ale lui Peter Szijjarto, ministrul ungar al Afacerilor Externe si al Comertului Exterior, privind continuitatea…

- Compania Ford intenționeaza sa produca mașini electrice la Craiova, incepand cu anul 2024, a anunțat premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, in contextul vizitei sale la Craiova. Vizita s-a desfașurat marți, 5 iulie 2022, cu prilejul finalizarii procedurii de transferare a fabricii Ford Craiova catre grupul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, intr-o conferința de presa la Bruxelles, despre masura Guvernului de a compensa pretul la carburanti cu 50 de bani per litru, ca guvernele nu pot scadea accizele din cauza normelor europene existente, iar aceasta masura i-a fost prezentata anterior de premierul…

- Tudor Simota a fost eliberat din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc (ONJN), printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca publicata, luni, in Monitorul Oficial, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…