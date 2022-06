Romania așteapta de zece ani sa intre in Spațiul Schengen, iar o astfel de decizie “nu mai poate fi amanata”, a transmis liderul PNL, Nicolae Ciuca, la Congresul PPE de la Rotterdam. “Din nou, in aceasta criza, așa cum a facut de atatea ori inainte, Romania a demonstrat ca poate securiza frontiera externa a Uniunii Europene. Putem asigura o frontiera externa a Uniunii Europene și putem asigura o frontiera externa a spațiului Schengen. Asta spune și Comisia de mai bine de zece ani. Asta spune și Parlamentul European de foarte mult timp. Romania așteapta de zece ani sa intre in Spațiul Schengen…