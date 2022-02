Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, in deschiderea sedintei de Guvern comune Romania-Republica Moldova, la Chisinau, ca traversam in prezent un moment regional complicat, cu o deteriorare semnificativa a mediului de securitate si asistam la o desfasurare masiva de forte militare si echipamente…

- Vicepremierul Sorin Grindeanu a anunțat vineri, 11 februarie, ca a ieșit pozitiv la testul pentru coronavirus, deși este vaccinat și „m-am protejat in mod constant”. Grindeanu este al treilea ministru dupa cel al Apararii, Vasile Dincu, si cel al Energiei, Virgil Popescu, depistat cu COVID-19 in ultimele…

- Un nou pod peste raul Prut, un imprumut nerambursabil de 100 de milioane de euro și eliminarea tarifelor de roaming sunt cateva dintre principalele subiecte pe agenda ședinței comune a guvernelor Republicii Moldova și Romania. Informațiile au fost prezenttae luni de președintele Republicii Moldova,…

- Sedinta comuna a guvernelor Republicii Moldova si Romaniei este planificata pentru data de 11 februarie si urmeaza sa desfasoare la Chisinau. In cadrul sedintei, va fi semnat Acordul interguvernamental pentru asistenta tehnica si financiara nerambursabila, in valoare de 100 de milioane de euro, transmite…

- Romania iși ofera sprijinul in contextul crizei energetice din R. Moldova Foto arhiva Premierul Nicolae Ciuca a discutat astazi cu omologul sau de la Chișinau, Natalia Gavrilița, despre posibilitatea asigurarii cantitaților necesare de pacura Republicii Moldova, urmând ca România sa primeasca…

- Despre aceasta a anunțat Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, dupa anunțarea noilor decizii ale Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sanatate Publica (CNESP), transmite presa din Republica Moldova. „Se propune trecerea școlilor in online pentru doua saptamani. Toate secțiile pe care le-am…

- O ședința comuna a guvernelor de la Chișinau și București va avea loc la inceputul anului 2022. Deocamdata, nu a fost anunțata localitatea in care va avea loc evenimentul. Aspecte de organizare a ședinței sint discutate dintre Natalia Gavrilița, premierul Republicii Moldova și Nicolae Ciuca, prim-ministrul…

- Partidele din Romania, indiferent daca sunt la guvernare sau in opoziție, iși doresc sa ajute Republica Moldova sa avanseze pe calea reformelor. O spune ambasadorul agreat al Republicii Moldova in Romania, Victor Chirila. Potrivit diplomatului, acum Republica Moldova are șansa apropierii de Uniunea…