- Nicolae Ciuca: Precizari despre certificatul verde la locul de munca Premierul Nicolae Ciuca. FOTO: gov.ro Premierul Nicolae Ciuca susține ca este necesara o claritate în aplicarea certificatului verde COVID la locul de munca și de aceea a discutat cu ministrul sanatații despre noua varianta…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca certificatul verde ar putea fi votat pe baza unei legi noi, alta decat cea care exista acum in Parlament și care a picat in prima camera. Ciuca spune ca ministrul Sanatații a cerut mai multe modificari. "Vom face in așa fel incat sa evitam aglomerațiile…

- Certificatul verde este un document care are ca scop convingerea, nu constrangerea, transmite Patriarhia Romana printr-un comunicat, precizand ca documentul nu poate fi folosit pentru a condiționa accesul intr-un „spațiu sacru”, unde oamenii merg sa se roage.”Certificatul verde este un document care…

