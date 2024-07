Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a declarat joi, intrebat despre atacurile social-democratilor la adresa sa, ca in cursa pentru prezidentiale „lucrurile sunt mai contondente decat in oricare dintre alegeri” si a afirmat ca timpul nu trebuie pierdut cu astfel de subiecte. „Tocmai faptul ca mi-am asumat sa-mi anunt candidatura…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, joi, dupa ședința coaliției de guvernare, ca PNL și PSD vor avea proprii candidați la alegerile prezidențiale și ca este posibila o guvernare in tandem incepand cu 2025.

- La vremuri noi tot noi! Cam așa se rezuma sloganul electoral al coaliției PNL - PSD, care in prezent a decis data alegerilor prezidențiale și parlamentare dupa mai bine de o saptamana de scandal. Atacurile dure și acuzațiile privind lipsa de onoare sunt insa de vazul lumii, caci dupa alegerile prezidențiale…

- Președintele SUA, Joe Biden, i-ar fi marturisit unui aliat-cheie ca, in cazul in care nu va reuși sa elimine preocuparile cu privire la capacitatea sa de a-și exercita funcția, compania de realegere s-ar putea dovedi un eșec.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca , a declarat duminica seara ca este nevoie, in momentul de fata, ca PNL si PSD sa vina cu proprii candidati la alegerile prezidentiale si crede ca este normal ca Marcel Ciolacu sa candideze din partea social-democratilor. „Cred ca, in momentul de fata, este nevoie ca…

- Presedintele PNL a declarat despre atacurile din campanie dintre PSD si PNL ca ”iesirile din firesc, din normalitate, partea de campanie normala, s-au produs puctual”. ”Pot sa va spun ca peste tot unde am fost in tara nu am avut acele momente (..) care erau cu tot felul de jigniri. A fost o campanie…

- Presedintele PNL a declarat despre atacurile din campanie dintre PSD si PNL ca ”iesirile din firesc, din normalitate, partea de campanie normala, s-au produs puctual”. ”Pot sa va spun ca peste tot unde am fost in tara nu am avut acele momente (..) care erau cu tot felul de jigniri. A fost o campanie…

- Presedintele american, democratul Joe Biden, si rivalul sau, predecesorul sau republican Donald Trump, sunt la egalitate in cursa pentru alegerile prezidentiale din noiembrie, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos, difuzat miercuri, transmite Agerpres.