- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, miercuri, ca majorarile pensiilor si salariilor anunțate de PSD nu au fost discutate in coalitie si nici in Guvern. „Aceste declaratii si intentii nu au fost dezbatute in coalitie si in Guvern. Eu sunt convins ca domnul Budai cunoaste foarte bine ce scrie in fisa postului…

- Fraza alambicatadin discursul premierului Nicolae Ciuca de la Forumul Studenților Romani de Pretutindeni, nu apare in transcriptul postat pe site-ul guvernului, potrivit HotNews . Dupa ce a spus ca nu vrea „sa foloseasca cuvinte mari”, premierul Nicolae Ciuca a continuat: „pentru ca situația este și…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in debutul ședinței de guvern, ca persoanele care se fac vinovate de exces de zel sau de abuz in exercitarea atribuțiilor trebuie sa fie trase la raspundere in conformitate cu prevederile legale. ”Au trecut 4 ani de la protestul din 10 august in care oamenii…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, 27 iulie, la debutul ședinței de Guvern, ca decizia finala privind rectificarea bugetara va fi luata pana la jumatatea lunii august. El a precizat ca deficitul bugetar pe primele 6 luni a scazut cu 1,15% fața de aceeași perioada din 2021, iar veniturile au…

- Președintele PNL Argeș, Alina Gorghiu, anunța ca s-a dat startul la depunerea de noi proiecte, prin programul Start-Up Nation. Astfel ca liberalii vin in sprijinul companiilor din Argeș și din toata țara și vor aloca fonduri nerambursabile in valoare de pana la 200.000 de lei. „Este o inițiativa care…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca incepe internshipul la nivelului Guvernului ediția a IX-a, 2022. Premierul a incurajat tinerii sa iși lase o amprenta cat de mica asupra proiectelor implementate.

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj de multumire Frantei pentru prezenta militara in Romania in cadrul fortei de reactie rapida a NATO, cu ocazia primirii in tara noastra a presedintelui francez Emmanuel Macron. "Am avut placerea de a-l primi pe presedintele francez Emmanuel Macron in Romania.…