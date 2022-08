Stiri pe aceeasi tema

- "O compensare mai mare a preturilor la energie si gaze nu este posibila" Nicolae-Ionel Ciuca. Foto: Arhiva. Premierul Nicolae Ciuca, presedintele PNL, a declarat marti, 2 august, dupa sedinta conducerii liberalilor, ca o compensare mai mare a preturilor la energie…

- ”In tot acest parcurs de timp, de 8 luni de zile de cand ne aflam la guvernare, am luat deciziile pe baza unor analize cat se poate de reale, am comunicat de fiecare data cu onestitate si sinceritate masurile pe care putem sa le luam. Subiectul a fost discutat si ramane in discutie, in acest moment…

- Guvernul va jupui totul de pe romanii care muncesc, dar statul nu isi va reduce deloc nici o cheltuiala. Pensii speciale, mii si mii de angajari facute pe ochi frumosi la stat si o risipa fara sfarsit pentru amante si pile vor fi platite in continuare, in ciuda crizei economice, din banii stransi de…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni ca decizia privind compensarea pretului la carburanti cu 50 de bani a fost luata in coalitia de guvernare, mentionand ca „nu a fost vorba despre o dezbatere, o disputa care da mai mult” si ca nu s-a discutat punctual ce se va intampla la benzinariile…

- Nicolae Ciuca a declarat ca reducerea de 50 de bani pe litru la carburanti se va putea vedea pe bonul fiscal. ”In analiza care s-a facut la nivelul specialistilor, am putut sa luam aceasta decizie ca incepand cu 1 iulie pe o perioada de 3 luni de zile sa asiguram o reducere a pretului la pompa cu…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a precizat astazi ca premierul l a asigurat ca suma de 50 de bani, compensata din pretul carburantilor poate fi suportata de bugetul national, din resurse pe care le va identifica Guvernul"Reducerea accizelor este doar asa, aparent, la indemana guvernelor, in realitatea…

- Premierul a vorbit despre masurile din programul Sprijin pentru Romania II, care ”impacteaza pe ceea ce inseamna continuare programului de guvernare. ”La nivelul fiecarui minister va trebui sa asiguram reducerea cheltuielilor la bunuri si servicii cu procentul de 10%. Este o decizie de solidaritate…

- Oamenii inca resimt greutatea facturilor la gaze din perioada de iarna. Scumpirea gazelor a cantarit foarte greu de la 1 octombrie 2021, cand preturile au explodat. Guvernul a venit, la vremea respectiva, cu o lege de plafonare si compensare pentru gaze si pentru energia electrica. Numai ca efectele…