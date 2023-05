Liderul liberal spune ca Biroul Politic National PNL va decide mandatul negocierilor din cadrul coalitiei la rocada guvernamentala. „Maine avem BPN. Sunt ipoteze care vor fi puse in dezbatere la nivelul Biroului Politic si, in functie de votul si acordul BPN, vom lua o decizie cu ce mandat vom intra in negocieri”, a declarat Nicolae Ciuca, intrebat luni, inaintea participarii la evenimentul dedicat aniversarii a 30 de ani de la infiintarea Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, daca va fi modificat protocolul coalitiei de guvernare. Chestionat daca PNL i-a cerut sa ramana vicepremier,…