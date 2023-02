Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana are nevoie de clarificari suplimentare din partea Ministerului Finantelor inainte de a raspunde autoritatilor romane asupra modului in care se aplica taxa de solidaritate, a transmis CE pentru Profit.ro. Consultarile sunt esentiale pentru a stabili aplicarea contributiei de solidaritate…

- OMV Petrom a obținut un profit net de 10,3 miliarde lei anul trecut, in creștere cu 260% fața de anul precedent cand obținuse doar 2,86 miliarde de lei. In raportul publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB), compania precizeaza ca se așteapta sa nu plateasca taxa de solidaritate introdusa…

- Clarificarile vizeaza modul in care este calculata aceasta taxa, inclusiv din perspectiva cifrei de afaceri, si ar putea fi decisive in stabilirea pozitiei autoritatilor fiscale in cazul OMV Petrom, companie care a transmis ca nu este obligata sa achite aceasta taxa. Desi solicitarea Ministerului Finantelor…