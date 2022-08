Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, ca de remaniere este nevoie „ori de cate ori nu se indeplinesc sarcinile si atributiile”, atat de catre ministri, cat si de catre secretarii de stat. Intrebat daca anul se va incheia cu toti ministrii in functie, prim-ministrul a precizat ca nu are un glob de…

- Premierul Nicolae Ciuca a atenționat joi miniștrii sa nu piarda din lista de prioritați atingerea ținetelor și jaloanelor din PNRR, in condițiile in care mai e o luna pana la inchiderea unor noi jaloane și ținte aferente acestui trimestru.

- Premierul Nicolae Ciuca ocupa primul loc ca vizibilitate si in luna iunie, la mare distanta de colegii sai de Cabinet. Pe locul al doilea se mentine ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu, urmat de ministrii Transporturilor si Energiei, care fac un schimb de locuri fata de luna precedenta. Ministrul…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca fiecare membru al guvernului pe care il conduce a abordat cu multa seriozitate angajamentul de indeplinire a tintelor, jaloanelor si reformelor din PNRR. El spune ca minștrii au fost evaluați pe baza a „10 criterii obiective”.

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat, luni, intr-un bilanț al Guvernului la 7 luni, ca se incadreaza in țintele asumate in programul de guvernare. Premierul a menționat ca a realizat evaluarea miniștrilor, dar niciunul dintre aceștia nu va pleca acasa. ”Am preluat responsabilitatea guvernarii in urma…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca evaluarea ministrilor va tine cont de modul in care si-au indeplinit prevederile din Programul de guvernare si jaloanele din PNRR, insa ”integritatea reprezinta un reper nu important, extrem de important”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a demisionat din funcție dupa ce DNA l-a acuzat de abuz in serviciu. Social-democratul neaga toate acuzațiile. El s-a autosuspendat și din partid și le-a cerut, printr-o postare pe Facebook, colegilor din Camera Deputaților sa aprobe cererea procurorilor de ridicare…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, Ciuca, ca fiecare dintre membrii Cabinetului si aparatele tehnice de la fiecare minister sa continue sa isi focalizeze atentia pe derularea fiecarei etape din PNRR precum si pentru cele doua cadre multianuale. ”Am reusit…