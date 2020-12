Ciucă: Intră şi în responsabilitatea fiecăruia să acţioneze pentru limitarea răspândirii COVID-19 Premierul interimar Nicolae Ciuca a evidentiat, vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca, pe langa masurile institutionale, intra in responsabilitatea fiecaruia modul cum actioneaza pentru a respecta regulile de protectie sanitara pentru a limita raspandirea pandemiei de COVID-19.



"Trebuie sa dam un mesaj si de la aceasta masa si nu numai din postura de responsabili a ceea ce inseamna exercitarea actului de guvernare, ci si din postura de cetateni, de parinti, de rude, pentru ca intra in responsabilitatea fiecaruia dintre noi sa actionam astfel incat sa putem sa limitam tot ceea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

