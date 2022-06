Ciucă, într-o zi cu dublă semnificație: ”Oricine poate deveni erou” Premierul Nicolae Ciuca afirma in mesajul transmis joi, cu ocazia Zilei Eroilor, ca, desi respectul nostru este egal fata de toti eroii, un gand aparte se indreapta spre eroii romani, barbati si femei, carora le datoram independenta, unitatea si statutul din prezent al tarii noastre in lume. ”Respect si memorie eterna eroilor romani! Si sa nu uitam ca oricine poate deveni erou, daca ceea ce este si ceea ce are ajunge in primejdie!”, afirma seful Executivului in finalul mesajului. Prezentam integral mesajul premierului Nicolae Ciuca: „Astazi, Romania isi impleteste simbolic fiinta crestina si cea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

