- Camera de Comert si Industrie a Romaniei sublinieaza nevoia de reorganizare administrativa a Romaniei, prin reducerea numarului de judete de la 42 la 15, redefinirea notiunii de comuna ca localitate cu cel putin 5000 de locuitori, precum si redefinirea notiunii de oras ca localitate cu cel putin 10.000…

- Președintele Klaus Iohannis a confirmat joi, ca exista discuții privind comasarea alegerilor, insa a precizat ca alegerile parlamentare nu pot fi aduse mai aproape, dar ar putea fi amanate alegerile locale, care ar trebui sa aiba loc la termen in luna septembrie. „Comasarea alegerilor se discuta in…

- Sondaj PNL: doua treimi dintre romani sunt de acord cu comasarea alegerilor. Reducerea de costuri, cat 52 km de autostrada Doua treimi dintre cetațenii cu drept de vot ar prefera comasarea alegerilor, reiese dintr-un sondaj de opinie realizat de PNL. Liberalii amintesc de costurile rundelor electorale…

- Expresia folosita de președintele PNL, Nicolae Ciuca, la un moment dat cand a relatat despre o discuție avuta cu șeful PSD, „Marcel”, care i s-a adresat, la randul sau, cu „Nicu”, s-ar putea sa fie istorie. Ciuca a propus, joi, la finalul ședinței de conducere a PNL, ca cele patru randuri de alegeri…

- Cei doi romani care și-au pierdut viața, alaturi de cei doi copii, de 1 și 2 ani, cand incercau sa treaca cu o barca granița dintre Canada și Statele Unite sunt soț și soție, ambii aveau varsta de 28 de ani. Oficialii canadieni au stabilit ca cei doi romani care se numara printre persoanele inecate…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, la Chisinau, ca nu o sa isi dea demisia, pentru ca a primit un mandat si il va preda presedintelui Romaniei, atunci cand se va face rotativa. „Rocada urmeaza sa se petreaca asa cum am sustinut de fiecare data, conform protocolului semnat in momentul constituirii…

- Romania va beneficia de o noua donatie de echipamente medicale din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Este vorba despre 106 defibrilatoare, 228 de kituri de echipamente individuale de protectie si 220 de targi pentru transportul pacientilor. Premierul Nicolae Ciuca a convocat, vineri, in format…

- Salvatorii romani care actioneaza in Turcia au scos de sub ruine pana acum patru persoane. Miercuri, in timpul actiunii de recuperare a unui tanar de sub daramaturi, s-a produs un cutremur de 4,2 care a ingreunat operatiunile de salvare. In acest caz, interventia a durat 20 de ore. Joi dimineata, echipa…