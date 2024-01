Stiri pe aceeasi tema

- Primaria si Consiliul Local al comunei Cumpana, judetul Constanta, reprezentat legal prin persoana primarului, Mariana Gaju, in colaborare cu Liceul Tehnologic "Nicolae Dumitrescu din Cumpana si bilioteca judeteana "Ion N Roman" Constanta, deschide programul activitatilor culturale ale anului 2024.…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, liderul PNL, a anunțat ca isi va asuma o candidatura la alegerile prezidentiale de anul viitor, daca partidul pe care-l conduce ii va cere sa-si asume acest proiect.

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a fost premiat, marți seara, in cadrul unei gale, pentru intreaga activitate din acest an, dar mai ales pentru atitudinea sa patriotica autentica și sprijinirea valorilor creștine.In discursul sau de mulțumire, președintele PNL a subliniat faptul ca premiul pe…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a afirmat, duminica, in legatura cu intrarea Romaniei in Spatiul Schengen, ca o eventuala reusita este consecinta conlucrarii tuturor fortelor politice. Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a afirmat, duminica, in legatura cu intrarea…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a subliniat luni, in plenul Parlamentului, ca Ziua Nationala este un prilej pentru a onora un moment de varf al istoriei noastre si a indemnat la reflectie, pentru ca deciziile de azi vor deveni istoria de maine a Romaniei.Ziua Nationala este un prilej…

- " Este, de asemenea, important ca voi sa ințelegeți mai bine decat noi și am sa repet ceea ce v-am spus la Școala de Vara, dezvoltarea personala, dezvoltarea profesionala trebuie sa o puneți mai presus decat oricare alt obiectiv. De ce va spun chestiunea aceasta? Pentru ca, in continuare, susțin ca…

- Agenția Moody’s a reconfirmat ratingul de țara Baa3 pentru datoria pe termen lung și P-3 pentru datoria pe termen scurt, in cazul Romaniei. Președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciuca, saluta aceasta evaluare a agenției Moody’s, care ar confirma “performanțele economiei romanești”. “A treia mare…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a mers vineri intr-o vizita neanuntata la Targul Indagra, unde a discutat cu fermierii prezenți la eveniment. Nu a plecat cu mana goala, ci și-a cumparat cateva produse tradiționale.