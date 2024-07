Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți seara, la Digi24, ca inchiderea temporara a circulației pe Valea Oltului, pe timpul zilei, pentru acțiuni de defrișare in vederea constructiei autostrazii Sibiu – Pitesti, ar fi trebuit anunțata din timp.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți, 4 iunie, ca Romania nu este pregatita tehnic pentru impozitarea progresiva dorita de PSD, mai precis nu are digitalizarea necesara și a precizat ca susține in continuare cota unica de impozitare existenta, pentru ca „si-a dovedit eficienta economica”.„Partidul…

- Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a declarat, marți seara, in cadrul unui interviu televizat, ca Romania nu este pregatita sa treaca imediat la cota progresiva și ca taxa pe lux a fost amanata din același motiv.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, joi, ca Romania nu are pregatita infrastructura necesara pentru introducerea serviciului militar obligatoriu in urmatorii doi ani, el mentionand si ca "s-au dus vremurile" in care oamenii sa fie adusi cu arcanul la armata.

