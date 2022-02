Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca sunt “incurajatoare” cifrele privind evolutia celui de-al cincilea val al pandemiei in Romania si ca are in mod constant discutii cu ministrul si specialistii din cadrul Ministerului Sanatatii cu privire la masuri care sa permita revenirea economiei “cat mai curand…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, intr-un interviu la Antena 3 ca numarul de cazuri din ultima perioada sunt in scadere și sunt incurajatoare, spunand ca discuta in permanența cu ministrul Sanatații despre evoluția pandemiei, dar și despre ce restricții ar putea fi ridicate in urmatoarea…

- „La discuția pe care am avut-o cu domnul președinte și cu fiecare ministru in parte s-a discutat și subiectul pensiilor.Este adevarat, domnul ministru a discutat și atunci, cum de altfel mi-a spus și mie, nu este de acord cu acel procent de 9,4% la pensii, ceea ce spunem și noi. Am decis sa incepem…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut intalniri cu mai multi ministri in ultimele zile, inclusiv cu premierul Nicolae Ciuca, pentru a se sfatui cu aceștia pe teme de actualitate, precum pandemia COVID și prețurile la facturile de la energie și gaze, au declarat surse guvernamentale pentru Libertatea.Președintele…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, 4 ianuarie, la Antena 3, ca „anumite masuri trebuie luate”, in contextul in care, in valul 5 COVID, numarul infectarilor ar putea fi de aproximativ 800.000, adica dublu fața de valul 4. Un exemplu care va fi discutat in ședințele de coaliție cu PNL…

- Primul ministru, despre certificatul verde la locul de munca: „Nu cred ca trebuie sa abandonam nimic” Primul ministru, despre certificatul verde la locul de munca: „Nu cred ca trebuie sa abandonam nimic” In cursul zilei de joi, 20 decembrie, premierul Nicolae Ciuca a declarat, la TVR 1, ca in coaliție…

- „Tot ceea ce tine de sistemul energetic si de asigurarea capacitatilor energetice reprezinta o prioritate pentru Guvernul Romaniei. Nevoia de a gasi solutii pe termen mediu si lung, de asemenea, se afla in primele trei prioritati ale Guvernului si pentru ca la inceput spuneam ca am vazut ca exista potential,…

- Alexandru Rafila, ministrul desemnat pentru Sanatate, a transmis, in cadrul audierilor de miercuri din Parlament, ca DSU și-a facut bine treaba in gestionarea pandemiei, dar masurile de acum trebuiesc luate la nivelul Ministerului Sanatații, potrivit Digi24 . „DSU si-a facut foarte bine treaba in Romania…