- ”Am aprobat astazi, in sedinta de Guvern, o rectificare bugetara pozitiva, bazata pe majorarea PIB-ului si pe cresterea cu aproape 30 de miliarde de lei a veniturilor bugetului general consolidat. Prioritatile noastre raman protejarea cetatenilor, sustinerea economiei si atragerea fondurilor europene”,…

- „ Ideea ca ministrul Energiei ar fi propus un plan mai mic pentru compensarea facturilor este un fake news. Nu de la ministrul energiei a venit o asemenea propunere. Se discuta mai multe scenarii, dar propuse de ANRE. Nu s-a iesit cu nicio decizie si nici macar nu vom iesi cu fel de fel de scenarii…

- Seful Executivului a mai anuntat ca va exista o decizie finala, pana la jumatatea lunii august, privind rectificarea bugetara. ”Vreau sa spun de la bun inceput, tuturor, ca principalii indicatori in baza carora vom asigura, vom distribui sumele, in interiorual procesului de rectificare vor fi cei legati…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan anunta continuarea procedurilor de expropriere pentru realizarea obiectivului de investitii Prelungirea Ghencea, fiind alocate zilele acestea inca 23 de milioane lei, dintre care 13 milioane lei din creditul BRD si 10 milioane lei din bugetul local, pentru exproprierile…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat in dimineața zilei de miercuri, 13 iulie, Comisia Naționala pentru Integrare Europeana (CNIE). CNIE a fost constituita prin decret prezidențial la 22 aprilie 2022 și are menirea de a coordona eforturile de pregatire a realizarii obiectivului național…

- Premieruol Nicolae Ciuca a dat asigurari ca statul nostru va dispune de depozitele de gaz necesare pentru iarna urmatoare. Premierul a anuntat ca Romania este inaintea calendarului european privind acumularea rezervelor, preconizand faptul ca tinta de 80% va fi atinsa inainte de termen, intrucat statul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Baza Kogalniceanu, in declaratiile comune cu presedintele Frantei, despre transportul cerelelor din Ucraina, ca acum, in momentul in care vorbim, deja Romania joaca un rol semnificativ in acest proces. "Am transportat sute de mii de tone de grau din…

- Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 si jonctiunea obiectivului ,,Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunare – Marea Neagra cu drumul care realizeaza legatura intre Poarta 9 si Poarta 8 spre zona de Nord a portului…