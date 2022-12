Stiri pe aceeasi tema

- Inflația va inregistra anul viitor o tendința de scadere, urmand sa se apropie de 10%, a declarat joi premierul Nicolae Ciuca. „Inflatia pe 2022 nu va depasi 13%”, a subliniat premierul.

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a vorbit, joi, despre cifrele inflației, care a atins cote alarmante și a dezvaluit discuțiile avute cu Ministerul de Finanțe și BNR. Nicolae Ciuca susține ca inflația are o tendința o scadere pentru 2023 și este posibil sa ajunga la 10 la suta. „S-a ajuns la aproape…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in noiembrie, comparativ cu noiembrie 2021, la 16,8%, releva datele transmise marti de Institutul Național de Statistica. ”Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ…

- Inflația, din analizele de pana acum, va fi in scadere incepand din 2023, spune premierul Nicolae Ciuca. El afirma motivul ar fi rezolvarea problemelor legate de asigurarea energiei și a gazelor, care impacteaza cel mai mult pe inflație.

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 15,32- in luna octombrie, de la 15,88- in septembrie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au crescut cu 20,58-, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 14,37-, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,31-, conform datelor publicate vineri…

- In primele noua luni s-au eliberat 34.500 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 11,8% fata de aceeasi perioada din anul trecut, anunta Institutul National de Statistica (INS). „In perioada 1.I – 30.IX.2022 s-au eliberat 34.500 autorizatii de construire pentru…

- Veniturile pensionarilor vor fi majorate de la 1 ianuarie 2023 in raport cu rata inflatiei, a anuntat joi premierul Nicolae Ciuca, care a precizat apoi ca rata inflatiei a depasit deja 15%, informeaza Agerpres.„Am discutat acest subiect si, analizand toate datele de inflatie, putem cu totii sa vedem…