- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut, luni, ministrului Cercetarii, Digitalizarii si Inovarii, Sebastian Burduja, sa vina cu un pachet legislativ de debirocratizare privind modul de gestionare a granturilor din cercetare astfel incat masurile sa fie adoptate si sa devina operationale in luna septembrie…

- Ministrul liberal al Cercetarii, Sebastian Burduja, susține ca toleranța la plagiat ar trebuie sa fie zero, iar un doctorat ar trebui sa aiba o contribuție la un anumit domeniu. Din același Guvern, premierul Nicolae Ciuca, dar și ministrul de Interne Lucian Bode sunt acuzați ca și-ar fi plagiat parte…

- Romania conteaza in continuare pe sprijinul Suediei in ceea ce priveste aderarea la spatiul Schengen, a transmis premierul Nicolae Ciuca, pe pagina de Twitter a Guvernului. Ciuca s-a aflat, vineri, in vizita la Stockholm, context in care a afirmat ca spera ca Suedia o sa adere cat mai curand la NATO.…

- Premierul spune ca Guvernul va analiza toate variantele pentru redresarea pieței de asigurari din Romania, deși plafonarea a fost respinsa. Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat miercuri ca Guvernul va analiza proiectul de hotarare care vizeaza „stabilizarea” pietei asigurarilor. „In momentul de fata,…

- Nicolae Ciuca a transmis un mesaj femeilor cu ocazia zilei de 8 Martie. Premierul da asigurari și susține ca Guvernul va continua sa sprijine femeile, prin masuri concrete, in tot ceea ce iși doresc sa realizeze. ”Sarbatorim astazi femeile din viata noastra si le transmitem cele mai bune ganduri, de…

- Guvernanții de obediența prezidențiala, daca tot au lasat balta problemele reale mostenite, prezente si viitoare, s-au apucat de rascroit genul SF. Intr-o acceptie larga inseamna Science Fiction, dar si Social Fiction. Sigur, SF se spune si la San Francisco, Scuderia Ferrari sau celebrului partid Sinn…

- Demisia lui Ciprian Ciucu de la conducerea PNL București a tulburat rau apele in partid și deja au inceput jocurile de culise și negocierile pentru cine va conduce organizația. Potrivit informațiilor noastre, lupta pentru șefia PNL București se va da intre europarlamentarul Rareș Bogdan și liderul PNL…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a anuntat ca prim-vicepresedintele liberalilor Dan Motreanu va conduce si va coordona echipa de tranzitie pentru rotativa guvernamentala. „Am luat decizia ca pana la finalul lunii februarie, cand vom avea urmatorul Birou Politic National, sub autoritatea prim-vicepresedintelui…