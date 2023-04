Nicolae Ciuca il urecheaza pe Sebastian Burduja, ministrul Cercetarii și ii atrage atenția asupra birocratizarii gestionarii granturilor pentru cercetare. Totodata, premierul susține ca „nu este acceptabil ca un cercetator german sa poata achiziționa un reactiv in 5 ore, iar un cercetator roman in 5 luni”. In acest sens, Nicolae Ciuca ii cere public lui Sebastian Burduja, ministrul cercetarii, ca in 3 luni sa debirocratizeze gestionarea granturilor pentru cercetare și sa propuna cinci domenii prioritare in științe. Declarațiile au fost facute in cadrul conferinței ”Smart Diaspora 2023 – diaspora…