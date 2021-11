Ciucă îl sfidează pe Cîțu: Președintele PNL a cerut ședință a coaliției pe rectificare, premierul merge înainte cu ședința de guvern Florin Cițu, președintele PNL, a cerut o ședința urgența de coaliție pentru a se discuta alocarile de la rectificarea bugetara. Guvernul anunța insa ca ședința in care urmeaza sa fie adoptata rectificarea bugetara va incepe la ora 12.30, fara a mai aștepta o anaaliza a coaliției. „Sunt resuse care au fost alocate catre ministere și vreau sa vad cum s-au facut aceste alocari. Ar putea fi o ședința foarte scurta. Daca unele fornduri nu au fost alocate conform programului de guvernare, atunci vom avea o problema. Altfel, nu”, a spus Florin Cițu. La scurt timp dupa declarația președintelui… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Florin Cîtu a cerut vineri, o întâlnirea a Coaliției înainte ca rectificarea bugetara sa fie adoptata de catre Guvern, au declarat surse politice pentru HotNews.ro. Ședința liderilor de Coaliție va avea loc la ora 12.00. Potrivit surselor citate, Cîțu ar…

- Fostul premier liberal, Florin Citu a cerut sedinta a coalitiei de guvernare inainte de adoptarea rectificarii bugetare in sedinta de Guvern, astazi, potrivit unor surse liberale. Liderii coalitiei se intalnesc la ora 12.00.

- Președintele PNL, Florin Cițu, a solicitat convocarea unei ședințe a liderilor coaliției de guvernare pentru a discuta rectificarea bugetara, inainte ca documentul sa fie aprobat in Guvern. Ministerul Finanțelor a modificat documentul inițial privitor la rectificarea bugetara, de aceea Florin…

- Premierul interimar Florin Cîțu l-a sunat luni seara, dupa ședința PNL, pe Marcel Ciolacu pentru a stabili o întâlnire pentru negocieri cu PSD, potrivit surselor HotNews.ro. Însa, Marcel Ciolacu l-a refuzat spunând ca ”are agenda încarcata” și ca-l va…

- Președintele PNL Florin Cițu face apel la PSD și USR sa susțina guvernul Ciuca. "Ceea ce vreau sa spun eu este foarte important. S-a tot vorbit de responsabilitate in aceasta perioada. Asta e...

- "Am aprobat rectificarea bugetara pe anul 2021, prima rectificare bugetara pentru acest an", a anunțat premierul Florin Cițu marți dupa-amiaza. La baza sta o reevaluare a PIB in lumina informațiilor referitoare la creșterea economica.

- Consiliul General al Capitalei se intruneste in sedinta extraordinara marti, de la ora 10,00, singurele proiecte de pe ordinea de zi fiind cele care vizeaza rectificarea bugetara si alegerea presedintelui de sedinta. Ședința vine in contextul in care coaliția de guvernare s-a rupt, iar Nicușor Dan…

- ”Va mai fi o sedinta de Guvern pentru aprobarea rectificarii bugetare”, a anuntat, luni, premierul Florin Citu, precizand ca sedinta va avea loc in aceasta saptamana. Ministerul Finantelor a publicat, in 13 august, proiectul de ordonanta privind rectificarea bugetara, insa documentul a starnit nemultumiri…