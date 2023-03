Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat joi, intr-o conferința de presa susținuta la Chișinau ca pensiile angajatilor din sistemul de aparare nu sunt pensii de serviciu și, pe cale de consecința, nu necesita recalculare. El a atras atentia ca „nu este oportun absolut deloc pentru niciun partid politic sa…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, la Chisinau, ca rocada premierilor urmeaza sa se petreaca asa cum a sustinut de fiecare data, conform protocolului semnat la constituirea coalitiei si a precizat ca nu o sa isi dea demisia, pentru ca a primit un mandat si astfel va preda un mandat presedintelui…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, la Chisinau, ca rocada premierilor urmeaza sa se petreaca asa cum a sustinut de fiecare data, conform protocolului semnat la constituirea coalitiei si a precizat ca nu o sa isi dea demisia, pentru ca a primit un mandat si astfel va preda un mandat presedintelui…

- Aproximativ 80 de tineri din diferite raioane ale Republicii Moldova au fost transportati in mod organizat de Partidul Sor (prorus) pentru un „sejur” de trei zile in statiunea Belek din Turcia, acolo unde ar fi fost instruiti in tehnici de provocare a dezordinii in masa in timpul protestelor, a dezvaluit…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a ajuns miercuri la București, aceasta fiind prima sa deplasare oficiala in strainatate de la preluarea mandatului. Seful Guvernului de la Chisinau a fost primit, la ora 9.30, la Palatul Victoria, de prim-ministrul Nicolae Ciuca. Nicolae Ciuca si Dorin Recean…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca in cazul canalului Bastroe ”exista date si informatii ca s-a dragat mai mult decat era agreat”, dar ca „nu este firesc ca un astfel de subiect sa fie preluat si speculat politic”, potrivit Agerpres. „Am autorizat ca in perioada imediat urmatoare sa aiba loc intalniri…

- Dorin Recean, premierul desemnat al Republicii Moldova, este așteptat astazi in Parlament pentru a prezenta programul de activitate și componența viitorului cabinet de miniștri. Ședința in care se va acorda votul de incredere asupra programului de activitate și a listei noului guvern va incepe la ora…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituletu Buica, a demisionat din aceasta functie. Decizia sa vine dupa ce Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul in cazul sau, acuzandu-l de folosire a functiei pentru favorizarea cumnatei sale. ”Autoritatea Electorala Permanenta…