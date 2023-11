Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, susține ca noul impact bugetar calculat pentru noua Lege a pensiilor face ca acest proiect sa fie nesustenabil. Ciuca a explicat ca la un impact bugetar de 55,6 miliarde de lei, deficitul bugetar al Romaniei va crește cu 3%, ceea ce este de neacceptat. „La cifrele anunțate…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, ca o vede pe sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, drept candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor si ca presedintele PSD, Marcel Ciolacu, ar trebui sa fie candidatul social-democratilor la acest scrutin. „Da. (…) Astazi poate…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor sustine ca sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, ar putea candida la alegerile prezidentiale de anul viitor, in ciuda faptului ca, momentan, a spus „Nu!” in mai multe limbi straine. De asemenea, in opinia liderului UDMR, Marcel Ciolacu ar trebui sa fie candidatul…

- Liderii coalitiei de guvernare, premierul Marcel Ciolacu si presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, s-au intalnit la Palatul Victoria, cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru a discuta despre proiectul de lege privind unele masuri fiscal-bugetare, inainte de sedinta de Guvern in care va fi luata…

- Ordonanța austeritații: Liderii PSD, PNL și UDMR, intalnire de urgența cu cateva ore inainte de angajarea raspunderii Liderii coaliției par a avea o serie de nemulțumiri legate de cele mai recente modificari la ordonanța austeritații, cum a fost denumita de presa legea privind masurile fiscale asumate…

- Liderii coalitiei de guvernare, premierul Marcel Ciolacu si presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, s-au intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru a discuta despre proiectul de lege privind unele masuri fiscal-bugetare, inainte de sedinta de Guvern in care va fi…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti, 12 septembrie, ca trebuie masurate așteptarile electoratului și trebuie vazuta „cum este primita o astfel de construcție politica”, dupa ce Libertatea a dezvaluit ca PSD și PNL poarta negocieri pentru formarea unui „Bloc democratic”, vazut in contrapondere…

- Presedintele USR, Catalin Drula, anunta ca partidul pe care il conduce va initia o motiune de cenzura daca premierul Marcel Ciolacu isi va asuma raspunderea „pe cresterea taxelor”, anunța Agerpres. Potrivit lui Drula, USR nu se va alia cu AUR in acest demers.”De aproape trei luni, Marcel Ciolacu este…