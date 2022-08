Guvernul va aproba miercuri proiectul de lege privind constituirea si mentinerea rezervelor minime de titei si produse petroliere, prin modificarea Legii 85/2018, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Cel de-al treilea subiect al agendei noastre este cel al energiei. Avem un proiect de lege prin care modificam Legea 85 din 2018 privind constituirea si mentinerea rezervelor minime de titei si produse petroliere”, a afirmat Nicolae Ciuca, in cadrul sedintei de Guvern. In completare, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a prezentat detalii despre proiectul de act normativ, care transpune in legislatia…