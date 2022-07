Stiri pe aceeasi tema

- Batalia pentru apa a devenit realitate! De la Europa sau Africa, seceta face probleme la nivel mondial. Guvernul Romaniei trateaza finantarea si dezvoltarea sectorului apei ca pe o prioritate, a declarat, marti, prim-ministrul Nicolae Ciuca, in cadrul primei intalniri a Grupului de lucru interministerial…

- Astfel, este introdusa posibilitatea de instituire a unui mecanism de control care sa furnizeze garantii ca persoana juridica asupra careia se aplica sanctiunile nu poate avea acces la fonduri sau resurse economice ale entitatii detinute sau controlate, arata Executivul, intr-un comunicat de presa.…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu presedintele Bundesrat, Bodo Ramelow, aflat in prima sa vizita in Romania. Seful Executivului a discutat cu inaltul oficial german despre cooperarea dintre cele doua state, context in care a transmis ca Guvernul Romaniei este dispus…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, susține finanțarea externa a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Țara de Sus”, dand asigurari ca va include teritoriul in Acordul de Parteneriat dintre Romania și Comisia Europeana, a anunțat senatorul botoșanean Lucian Trufin.

- “Am depus astazi juramantul de investitura ca membru al Guvernul Romaniei pentru portofoliul de ministru al investitiilor si proiectelor europene, functie pe care am detinut-o si in noiembrie 2019 – decembrie 2020. Dedic acest mandat beneficiarilor finantarilor europene si implementarii proiectelor…

- Executivul condus de Nicolae Ciuca a anunțat vineri dimineața, 29 aprilie, ca site-urile Guvernului, Ministerului Apararii Naționale, Poliției de Frontiera și CFR Calatori au fost afectate de un atac cibernetic de tip DDOS. Acest lucru presuspune un aflux mare de trafic trimis de hackeri pentru a impiedica…

- Premierul Nicolae Ciuca, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, au facut, marti, o vizita oficiala in Ucraina, unde au avut intalniri cu Volodimir Zelenski, cu premierul Ucrainei si cu presedintele Radei Supreme. Premierul Nicolae Ciuca a transmis…

- Romania nu are militari in Republica Moldova pentru a participa la exerciții sau alte forme de instruire in comun cu militari din Republica Moldova, precizeaza Guvernul Romaniei. Executivul demonteaza astfel o dezinformare publicata in Pravda. Publicația rusa a susținut ca „Romania intenționeaza sa…