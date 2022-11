Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania ramane o destinatie atractiva pentru investitorii din afara granitelor, iar economia noastra ofera noi oportunitati pentru antreprenori. Cresterea cu aproape o treime a numarului firmelor cu capital strain nou deschise in tara noastra in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat, la reuniunea Comitetului interministerial de coordonare a PNRR, ca a doua cerere de finantare va fi transmisa Comisiei Europene pana la finalul lunii octombrie, fiind vorba de 51 de tinte si jaloane din Planul National de Redresare si Rezilienta. Cererea are o…

- Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din Romania și Memorialul „Inchisoarea Tacerii” Ramnicu Sarat vor fi finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).Finanțarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din Romania este de 15 milioane de euro…

- Inca doua jaloane din PNNR atinse de Guvernul Romaniei! Am adoptat, vineri, Ordonanta de Urgenta prin care am creat cadrul legal care permite accesarea fondurilor europene in relatie directa cu obtinerea de rezultate in implementarea reformelor si investitiilor publice, stabilite prin Componenta 15-Educatie,…

- Romania, precum si alte tari ale Uniunii Europene, se confrunta in perioada aceasta cu mai multe provocari in plan economic si Consiliul Investitorilor Straini (FIC) considera ca raspunsurile pentru redresare trebuie sa urmareasca nu doar perioada imediat urmatoare, ci sa pregateasca si economia viitorului.…

- Consiliul Investitorilor Straini, o organizație care reunește majoritatea companiilor cu capital strain, a lansat proiectul ”Va urma” prin care urmarește modernizarea Romaniei, potrivit unui comunicat de presa. Programul, care presupune și implicarea autoritaților, prevede urmarirea unor direcții strategice…