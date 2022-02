Ciucă: „Guvernul nu a discutat prelungirea vârstei de pensionare la 70 de ani” Guvernul nu a discutat si nu poate sa-si asume raspunderea vizavi de prelungirea varstei de pensionare la 70 de ani, a declarat, miercuri, prim-ministrul Nicolae Ciuca. Ea s-ar putea intampla doar benevol. „Pentru ca am avut cateva semnale legate de o asumare la nivelul Guvernului vizavi de prelungirea varstei de pensionare la 70 de ani, as vrea sa anunt ca nu este deloc adevarat, nici macar nu am avut o discutie la nivelul acesta si, din tot ceea ce stim pana-n acest moment, este vorba despre o posibilitate ca, benevol, daca cineva doreste, sa ramana in activitate pana la 70 de ani. Guvernul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

