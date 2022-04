Ciucă: “Generozitatea şi empatia românilor au impresionat pe toată lumea” Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca razboiul din Ucraina a creat o criza umanitara pe care autoritatile din tara noastra o gestioneaza cum se cuvine, precizand ca nu ne-am mai confruntant cu o astfel de provocare, iar “generozitatea si empatia romanilor au impresionat pe toata lumea”. Ciuca a declarat, duminica, in discursul sau sustinut la congresul PNL, ca traversam o perioada de doi ani de criza continua. “Traversam o situatie de criza continua, doi ani de pandemie, cresterea preturilor la energie si gaze, la bunurile de consum, la carburanti, cresterea inflatiei si, de parca nu ar fi fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

