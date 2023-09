Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Nicolae Ciuca, presedinte al Senatului, a declarat vineri, la Eforie Nord, intrebat de presa despre cazul glontului gasit in anexa unei gospodarii din Chilia Veche si daca reprezinta un atac la securitatea Romaniei tot ceea ce se petrece in zona de granita cu Ucraina, ca specialistii din…

- Intrebat despre glontul gasit intr-o gospodarie din Chilia Veche si daca el considera ca tot ce s-a intamplat in ultimele zile reprezinta un atac la securitatea Romaniei, Nicolae Ciuca a raspuns: “Sunt aspecte care, pur si simplu, se petrec in proximitatea Romaniei, la limita de granita dintre Romania…

- Un glonț a fost gasit joi intr-o casa din Chilia, in Tulcea, in aproprierea frontierei cu Ucraina. Potrivit autoritaților este vorba despre un proiectil de calibru 7.62 mm, care a patruns prin acoperișul anexei și ulterior prin tavanul din rigips. „In 7 septembrie, in localitatea Chilia, din județul…

- Rusia a doborat marti dimineata cel putin trei drone lansate de Ucraina care vizau capitala tarii, a declarat Ministerul rus al Apararii. Resturi ale unuia din mecanismele explozive au cazut intr-o zona unde se afla o resedinta oficiala a lui Vladimir Putin, iar atacurile au perturbat din nou traficul…

- Președintele Volodimir Zelenski l-a propus pe Rustem Umerov pentru funcția de ministru al Apararii pe timp de razboi, in condițiile in care Oleksii Reznikov și-a dat luni demisia. Rustem este șeful principalei agenții de privatizare din Ucraina. Candidatura lui Umerov trebuie sa fie aprobata de Parlament…

- Moscova a fost atacata luni dimineata de doua drone trimise din Ucraina, dar care au fost interceptate si distruse, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Agentiile de presa de stat din Rusia au raportat ca fragmente de drone au fost gasite la 2 kilometri de cladirile ministerului. ⚡ "Around four o'clock…

- Ministerul rus al Apararii a transmis ca va considera toate navele care navigheaza la Marea Neagra catre porturi din Ucraina, incepand de joi, drept eventuali transportatori de incarcatura militara, relateaza CNN. Totodata, statele ale caror steaguri vor flutura pe aceste nave vor fi considerate implicate…