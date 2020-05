Stiri pe aceeasi tema

- Personal medical militar si specialisti CBRN din Armata Romaniei executa o misiune in SUA pentru a oferi sprijin autoritatilor din statul Alabama.Primul ministru al Romaniei, Ludovic Orban, ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Adrian…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a participat marti, 12 mai, la reuniunea informala, desfasurata in sistem videoconferinta, a Consiliului Afaceri Externe in format al ministrilor apararii din statele membre ale UE.Videoconferinta a fost prezidata de catre Inaltul Reprezentant al Uniunii…

- In contextul prezentei la Chisinau, in cadrul delegatiei Romaniei care acorda sprijin medical Republicii Moldova in scopul limitarii efectelor raspandirii COVID 19, ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a avut o discutie telefonica cu omologul sau, Alexandru Pinzari.Cei doi ministri au…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a participat miercuri, 15 aprilie, prin sistem de video conferinta, la reuniunea Consiliului Nord Atlantic in formatul ministrilor apararii, convocata de Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, avand ca tema principala implicatiile crizei COVID…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a transmis pe pagina sa de Facebook, un mesaj referitor la managementul medical si operational al spitalelor judetene din Suceava si Deva .Problema spitalelor afectate in mod sistemic de raspandirea infectiilor cu COVID 19 in randul personalului medical…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, general locotenent Daniel Petrescu, au discutat, luni, 30 martie, in cadrul unei videoconferinte desfasurate la sediul M.Ap.N., cu echipele de comanda ale structurilor dislocate in teatrele de operatii T.O. si misiuni…

- Formațiunea medicala de tratament ROL2, amplasata in perimetrul Institutului de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” din Otopeni, a fost declarata operaționala sambata, 28 martie a.c. Evenimentul a avut loc in prezența Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, prim-ministrului Ludovic Orban, ministrului…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, participa, in zilele de 4 si 5 martie, la Reuniunea informala a ministrilor apararii din statele membre ale UE care se va desfasura la Zagreb, in Croatia.Pe parcursul dezbaterilor vor fi analizate prioritatile si angajamentele operationale aflate in…