Premierul Nicolae Ciuca anunta ca o nominalizare pentru functia de ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, devenita vacanta dupa demisia lui Florin Roman, va fi facuta in cel mult doua saptamani. “Tinand cont de valtoarea activitatilor care au fost in acest interval de timp, am considerat ca este oportun ca, imediat dupa sarbatori, sa putem sa avem o analiza la nivelul partidului, sa avem o propunere si sa mergem si sa o propunem presedintelui tarii, pentru a putea sa avem procedura de investire a unui nou ministru. (…) Poate cel mai tarziu in doua saptamani”, a declarat prim-ministrul…