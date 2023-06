Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a vorbit miercuri, dupa ședința liberalilor, despre ieșirea UDMR de la guvernare.„Am spus foarte clar ca PNL a avut ca prima opțiune de negociere ramanerea in protocol. In momentul in care nu s-a putut sa se ramana in protocol s-a ales opțiunea ca fiecare dintre celelalte…

- UPDATE UDMR a anunțat ca nu poate accepta noua oferta și ca nu participa la guvernare in noile condiții. ”Putem accepta Energia și Mediul. Daca nu, nu”, a spus Csoma Botond, liderul deputatilor UDMR. „Nu suntem carpa nimanui”, a afirmat Csoma Botond. UDMR a decis sa fie mai flexibila si sa primeasca…

- UDMR a participat separat la consultarile de marți, cu președintele Klaus Iohannis, privind desemnarea candidatului pentru funcția de premier, in condițiile in care PSD și PNL au mers impreuna la intalnirea de la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis i-a lasat pe liderii UDMR sa-l aștepte minute bune,…

- UDMR nu va iesi de la guvernare, iar negocierile pentru formarea viitorului guvern vor continua, a declarat luni seara actualul ministru al Mediului, Tanczos Barna, care a precizat ca este multumit de colaborarea cu Marcel Ciolacu si cu PSD si PNL, informeaza news.ro."UDMR nu iese de la guvernare, negocierile…

- Operatiunea de schimbare a premierului Romaniei a intrat in linie dreapta. Dupa ce Nicolae Ciuca și-a depus demisia dupa ședința de Guvern, liderii PSD s-au intrunit la Vila Lac 1 pentru a stabili ultimele detalii ale rotativei. Toți liderii PSD din tara s-au adunat astazi la Vila Lac, acolo unde au…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a avut discutii duminica cu membri ai conducerii partidului, anunțand ca PSD doreste sa continue colaborarea cu UDMR la guvernare, careia ii propune sa preia ministerele Energiei si Fondurilor Europene. A fost o discutie pentru a continua colaborarea cu UDMR si ”s-a intrat…

- PNL si PSD forteaza mana UDMR sa renunte la doua din cele trei ministere pe care le detine in Guvern. In negocierile pentru formarea noului cabinet, liberalii si social-democratii au trecut la pozitii de forta si le-au lasat maghiarilor optiunea de a guverna cu mai putine functii sau de a pleca. "Noi…

- Rotativa guvernamentala, in forma semnata, nu ne priveste, iar pozitia mea este de ministru pentru un mandat de patru ani, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor. „Pozitia mea este de ministru pe patru ani. Asa am venit in 2020, in decembrie, si pana acum…