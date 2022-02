Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a ținut sa asigure vineri autoritațile de la Chișinau de sprijinul României pentru consolidarea stabilitații și securitații Republicii Moldova, pe fondul situației tensionate de la granița Ucrainei. "Asistam la o desfașurare masiva de forțe militare și echipamente…

- Guvernele Romaniei si Republicii Moldova vor avea, vineri, prima sedinta comuna la Chisinau, urmand ca premierul Nicolae Ciuca sa aiba convorbiri si cu presedintele Maia Sandu si presedintele Parlamentului, Igor Grosu, a informat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan

- Ambasadoarea Germaniei in Republica Moldova, Angela Ganninger, a fost decorata, pe final de mandat, cu Ordinul de Onoare al Moldovei, pentru contribuția adusa la consolidarea relațiilor moldo-germane, in plan politic, cultural, social și economic, dar și pentru ajutorul dat statului moldovean de autoritațile…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, susține ca in cazul in care se verifica informațiile conform carora Nicolae Ciuca și-a plagiat teza de doctorat, atunci premierul ar trebui sa demisioneze. Cioloș ii cere președintelui Klaus Iohannis sa intervina, asta pentru ca a promis ”toleranța zero fața de orice…

- In contextul unor atacuri cibernetice direcționate catre unele site-uri web guvernamentale din Ucraina, inclusiv catre Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev, șeful diplomației Republicii Moldova, Nicu Popescu, a venit cu o declarație de presa.

- Tarifele de roaming pentru convorbirile telefonice dintre Romania și Republica Moldova ar putea scadea, in viitorul apropiat. Anunțul a fost facut de premierii celor doua țari cu ocazia vizitei Nataliei Gavrilița, prim ministrul Moldovei, la București. „Incurajam discuțiile la nivelul autoritaților…

- Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) cere de urgența demisia Ministrului Afa-cerilor Externe, Nicu Popescu dupa ce, în cadrul unei emisiuni la principalul post rus de radio (“Ecoul Moscovei”) acesta a declarat ca “majoritatea cetațenilor Republicii Moldova nu își…

- Este prea devreme sa vorbim despre aderarea Moldovei la Uniunea Europeana. Moldova poate fi primita in UE doar impreuna cu Ucraina. Aceasta opinie a fost exprimata de catre politologul Vladimir Bruter, vorbind despre perspectivele integrarii europene a republicii și rezultatele celor șase ani de implementare…